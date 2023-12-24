Bakan Güler ve TSK komuta kademesi yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor" denildi.

BAKAN GÜLER VE KOMUTA KADEMESİ YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.