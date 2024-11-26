Bakan Güler'den F-35 mesajı: KAAN'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti

Milli Savunma Bakanı Güler, yaptığı açıklamada, "Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil kasıtlı organize disiplinsizliktir" dedi.

Bakan Güler ayrıca, Disiplin kurulu kararını verecek disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

ABD'den alınacak F-16 savaş uçakları hakkında ise Bakan Güler, "Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik" dedi.Bakan Güler ayrıca, "F -35'te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. ABD F-35'i almak için teklifimizi yeniden ilettik. ABD'liler F-35'i verebileceklerini ifade ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

Güler, "Altay tankını 2025'in sonunda almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...