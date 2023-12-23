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Bakan Güler'den şehit askerlerimiz için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
Bakan Güler'den şehit askerlerimiz için taziye mesajı
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Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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