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Bakan Hulusi Akar: Yanlarına kalmayacak

Diyarbakır 'da PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi ve 5 sivili şehit etti. Olay sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar 'Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler' dedi. Bakan Akar, 1 Ocak'tan itibaren 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 12:52
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Diyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER

Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum. Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. 

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