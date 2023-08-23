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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müzakere süreci tamamlanan Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.' dedi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 05:57 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
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Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine gelerek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

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