Bakan Işıkhan'dan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından taziye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, Beşiktaş'ta geçen haftalarda yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşların kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Işıkhan, "Yangının gerçekleştiği binayı beraberimizdeki heyetle birlikte inceledik. Bakanlık olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin yanında olmaya devam edecek, konuyla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Yangının gerçekleştiği binayı beraberimizdeki heyetle birlikte inceledik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 24, 2024
Bakanlık olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın... pic.twitter.com/YAvWFObPzE