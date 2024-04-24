Bakan Işıkhan'dan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından taziye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Beşiktaş'ta geçen haftalarda yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşların kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Işıkhan, "Yangının gerçekleştiği binayı beraberimizdeki heyetle birlikte inceledik. Bakanlık olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin yanında olmaya devam edecek, konuyla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.