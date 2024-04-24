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Güncel

Bakan Işıkhan'dan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından taziye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Beşiktaş'ta geçen haftalarda yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşların kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Işıkhan, "Yangının gerçekleştiği binayı beraberimizdeki heyetle birlikte inceledik. Bakanlık olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin yanında olmaya devam edecek, konuyla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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