Bakan Kacır 24 TV'de açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bağımsızlık yolunda kritik teknolojileri, kendi milli imkanlarıyla geliştirme ve üretme, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilme hedeflerini bir bir gerçekleştirdiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün bu sürecin öncüsü Türkiye'nin milli savunma sanayiidir. Türkiye, bugüne kadar öncelikle kendi ihtiyaçlarını giderme, başkalarından parasıyla dahi tedarik etmekte güçlük çektiği bir takım yüksek teknoloji platformlarını kendi imkanlarıyla üretme hedefiyle yola çıkmıştı. Ama artık Türkiye'nin başarıları kabına sığmıyor. Bütün dünyanın yakından ilgi ve takibi altında. IDEF 2023'e 78 ülkeden katılım var. Fuara katılan bin 500'e yakın firmanın yarısından fazlası yurt dışından geliyor. 5 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilecek." dedi.

Sözlerinin devamında Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatına değinen Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji ihracatımızın öncüsü, lokomotifi, savunma sanayiimiz oldu. Savunma sanayiinde 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan ihracat düzeyi geçtiğimiz yıl 4 milyar 400 milyon dolar düzeyine erişti. İnşallah 2023 yılında savunma ve havacılık ihracatımız 6 milyar dolar seviyesine gelmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Körfez ülkelerine yapılan ziyaretleri değerlendiren Bakan Kacır, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin Türkiye'nin önemli paydaşları olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan ile imzalanan savunma sanayi işbirliği anlaşmasının Türkiye'nin tek seferde en yüksek ihracat sözleşmesi olduğunu kaydetti.

Kacır, "Katar ve BAE'nin, Türkiye'nin savunma sanayiine yoğun bir ilgisi var. Gerek hava platformları, gerek kara araçları, gerek deniz platformlarında ve inşallah uzay platformlarında, uydu sistemlerinde önemli işbirliklerine imza atacağız. Yine sivil tarafta da yüksek teknoloji alanında; veri merkezlerinden yapay zekaya ve uzaya erişime kadar pek çok farklı alanda işbirliğine imzalar attık." dedi.

Hali hazırda yürütülen uydu geliştirme faaliyetlerinin teker teker tamamlandığını belirten Kacır, "İMECE uydumuzu uzaya gönderdik sırada TURKSAT-6A var. İlk milli haberleşme uydumuz inşallah 2024'ün ilk çeyreğinde uzaya göndermeyi hedefliyoruz. " açıklamasında bulundu.

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK İÇİN TARİH BELLİ OLDU



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmak üzere ilk kez uzaya gönderilecek Türk vatandaşlarına ilişkin programın dikkatle devam etiğini söyleyen Kacır, "Kasım ya da aralık ayında Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeyi amaçlıyoruz." dedi. Kacır konuşmasını ,"Yine bir Ay misyonumuz var. Ay misyonu kapsamında iki aşamalı olarak Ay'a erişim hedefliyoruz. Birinci aşamada uluslararası işbirliğiyle uzaya fırlatmayı gerçekleştirecek ama Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine transferi kendi milli hibrit roket motoruyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor olacağız. Ay misyonunun ikinci evresinde ilk fırlatmayı da milli imkanlarla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu iki programında önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi Türkiye'nin önemli hedefleri arasında." ifadeleriyle sonlandırdı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK iş birliği ile hazırlanan Millî Uzay Programı ilk kez 9 Şubat 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olmak isteyenler başvurulara yoğun ilgi göstermişti. Uzaya çıkacak ilk Türk uzay yolcularının isimleri 29 Nisan 2023 tarihinde TEKNOFEST İstanbul'da açıklanmıştı.

Asil olarak açıklanan uzay yolcusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı. Yedek olarak açıklanan uzay yolcusu ise ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisi olan Tuva Cihangir Atasever.