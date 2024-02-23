Bakan Kacır deprem bölgesinde: Vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz

Bakan Kacır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "İpekyolu Çarşısı" ile "Sosyal Girişimcilik Merkezi"nin açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasında "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde ağır hasara neden olan deprem silsilesinin ardından devletin tüm imkanlarını en üst düzeyde seferber ettiğini dile getiren Kacır, Bakanlık olarak şehirlerin yeniden ayağa kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın en kısa sürede eski günlerine dönmesi için çok boyutlu çalışmayı tüm paydaşlarla el ele yürüttüklerini belirtti.

Son 15 yılda sağladıkları teşviklerle cazibe merkezine dönüşen deprem bölgesinin kalkınma yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmesi için tarihin en kapsamlı yatırım teşvik paketini hayata geçirdiklerini söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Gaziantep'te 481 işletmemize 216 milyon liralık kredi imkanı sağladık. Uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirerek işletmelerimize can suyu niteliğinde olan Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi'ni başlattık. Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 590 milyon dolarlık finansmanı KOBİ'lerimize sunduk. Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 750 bin lira, Gaziantep'in diğer ilçelerinde ise 650 bin lira KOBİ'lerimize 36 ay vadeli ve faizsiz sunduk."

Bakan Kacır, işletmelerin onarım, tamirat ve ekipman alımları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimi tesis ederek bölge ekonomisinin toparlanmasına destek olduklarını, destek programı kapsamında bugüne kadar Gaziantep'te 2 bin 657 işletmeye 1,2 milyar lira ödeme yaptıklarını, başvurusu onaylanan KOBİ'lerin destek ödemelerini de gelecek dönemde hızla devreye alacaklarını bildirdi.

Gelecek dönemde yeni finansman kaynaklarıyla KOBİ'lerin toparlanma sürecini desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, Gaziantep'in inşası ve ihyasında her daim vatandaşların yanında oldukları ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

"Yeni sanayi tesisleri inşa etme" ve "depremden etkilenen sanayi işletmelerine kalıcı çözümler sunma" sözünün de adım adım gerçekleştiğini belirten Kacır, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugüne kadar şehrimize 11 yeni sanayi alanı ilan etmiştik. Gaziantep İslahiye Sanayi Alanı'nda depremden zarar görmüş işletmelerimize tahsis edilmek üzere 80 iş yerinin yapımını kısa süre içinde tamamlayacak ve bu sayıyı 160'a çıkaracağız. 11 sanayi alanımızın tamamını bacası tüten fabrikalarla donatacağız. Burada Amanos Dağları var. Türkiye'nin her yerinde nasıl dağları deldik, yolları açtık, Türkiye'yi tarihte görülmemiş bir hızla kalkındırdıysak, bu Amanos Dağları'nda da önümüzdeki dönemde tüneller açılacak ve Gaziantep bir Akdeniz şehrine dönüşecek. Gaziantep'in Akdeniz'e ve dünyaya açılan kapısı Nurdağı ve İslahiye olacak. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ilan ettiği Nurdağı'nda 1 milyon metrekarelik sanayi alanını bugün az önce hep birlikte konuştuk hızla OSB olarak hayata geçireceğiz ve burada tüm parselleri büyük bir hızla yatırımcılarımıza sunacağız. Nurdağı ve Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun.

İslahiye'de 6 milyon 780 bin metrekarelik bir ekolojik yeşil endüstri bölgesini uluslararası pazarlara açılacak yatırımlarla buluşmak üzere Gaziantep'e kazandıracağız. OSB demek, endüstri bölgesi demek, yatırım, üretim, istihdam, ihracat kalkınma demek. Gaziantep, hem bölgemizin hem ülkemizin kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir olmaya devam edecek."

Gaziantep'in Türkiye Yüzyılı'nın parlak sayfalarına mührünü vuracağını söyleyen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"22 yıl öncesine dönüp baktığımızda, şehrimizde sadece 2 organize sanayi bölgesi yükseliyor ve planlı sanayi altyapımız ancak 53 bin vatandaşımıza ekmek kapısı oluyordu. Sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda OSB'lerimizin sayısını 6'ya yükselttik. Sanayicilerimiz verdikleri sözleri tuttular, OSB'leri fabrikalarla donattılar ve bugün 250 binden fazla vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki siyasi istikrar ve bu istikrar sayesinde ortaya çıkan yatırım iştahı Gazianteplilerin girişimci ruhuyla, şehrimizin sanayileşme yolculuğunda emin adımlarla yürüyeceğimizden asırlık kazanımlar elde edeceğinden asla şüphe duymuyoruz.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık ve önümüzdeki süreçte de bırakmayacağız. Her türlü desteği sağlayarak vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, depremin ardından devletin tüm gücüyle bölgede vatandaşının yanında olduğunu ve bir şehrin birlik ve beraberliğinin gücüyle adım adım ayağa kalktığını gördüklerini söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan konutları teslim etmeye başladıklarını belirterek, dünyada birçok afet bölgesine gittiğini, 6 Şubat'taki gibi bir felaketten bu kadar hızlı, koordineli kalkacak başka bir ülkenin olmadığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de depremin ardından hemen ilçeye vardıklarını ve çalışmalara başladıklarını, yeni Nurdağı'nın da güvenli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Nurdağı İpekyolu Çarşısı ile Nurdağı Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Bakan Kacır ve protokol üyeleri, Nurdağı Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde çocuklarla sohbet etti, çarşıda esnafın taleplerini dinledi.