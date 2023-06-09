Bakan Kacır: Gençlerimizi, her zaman güçlü Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak görüyoruz

Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel rekabetin hızlandığı dünyada, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın ancak bilim ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yola koyulduklarını vurgulayan Kacır, "Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabetçi şekilde ihraç eden bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu yolda emin olun en büyük gücümüz, en önemli yol arkadaşımız yine çok değerli gençlerimizsiniz. Gençlerimizi, her zaman güçlü Türkiye Yüzyılı'nın gerçek sahipleri olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nın bilime ve araştırmaya gönül vermiş gençlerin buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Kacır, öğrencilere şöyle seslendi:

"Birçoğunuz uykusundan feragat etti. Sabır acıdır ama kuşkusuz meyvesi de bir o kadar tatlıdır. 65 bine yakın öğrenci, 42 bini aşkın proje içinden adım adım finale yükseldiniz. Bu yoğun ilgi, gençlerimizin araştırmaya ve bilime yönelik somut bir göstergesi. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir büyüğünüz, bir abiniz olarak da sizlerle şu duyguları paylaşmak istiyorum, bu genç yaşınızdaki araştırmalarınızın ve proje yapma bilincinizin gelecekte sizleri çok güzel yerlere taşıyacağından şüpheniz olmasın. Almış olduğunuz derecelerden bağımsız olarak çok değerli gördüğümüz esas nokta, sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir. Başarı, sadece kazanılan ödüller ve derecelerle ölçülemez. Başarı, özgün fikirlerinizi hayata geçirme cesaretinizdir. Başarı, karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelme azminizdir. Başarı, sizin içinizdeki potansiyeli keşfetme ve geliştirme çabanızdır. Bizler de Bakanlık olarak gençlerimizin kendilerini keşfetme yolunda onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

Kacır, Cumhuriyet'in gelecek yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olacağını ve buna gençlerin mimarlık yapacağını ifade ederek, tam bağımsız Türkiye'nin taşlarının el ele dizileceğini dile getirdi.

Bakanlık olarak bu doğrultuda gençlere yatırım yapmaktan hiç vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kacır, "Araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere, laboratuvarlardan şenliklere gençlerimizi bilime, eğitime, teknolojiye ısındıracak adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz ay TEKNOFEST'i İstanbul'da yaptık. Orada, her gencimizin gözünde, ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesinin, azminin ışığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" kurulduğunu anımsatarak, bu kapsamda ortaokul ve lise öğrencilerine toplam 11 başlıkta, 36 ay süreli ücretsiz eğitimler düzenledikleri bilgisini verdi.

Bu yıl itibarıyla 81 ildeki 100 atölye ile Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'ne şimdiden 364 bin öğrencinin başvuru yaptığını aktaran Kacır, 20 bine yakın öğrencinin de eğitim alma hakkı elde ettiğini söyledi.

Kacır, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde 2 bine yakın mezun ve 18 bin aktif öğrenciyle geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ettiklerini anlattı.

-139 PROJEYE 100 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK

Kalkınma ajanslarıyla, ortaokul ve lise öğrencilerine yazılımdan fen bilimlerine, girişimcilikten kariyer planlamaya kadar birçok konuda 139 projeye, 100 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarına işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Toplumumuzu bilimle buluşturmayı hedeflediğimiz bilim merkezlerinin sayısını 8'e çıkardık. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Bugüne kadar bilim merkezlerimizi 6 milyonda fazla vatandaşımız ziyaret etti. 530 bin ortaokul ve lise öğrencimiz, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine katıldı. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek 3'üncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması birincisini göndereceğiz."

- "64 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TOPLAM 2,8 MİLYAR LİRA DESTEK"

Kacır, gençlere olan desteklerinin üniversite ve sonrası için de geniş bir yelpazede devam edeceğini belirterek, sadece 2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik burs ve destek programları kapsamında, 64 binden fazla kişiye, toplam 2,8 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

TÜBİTAK BİGG Programı ile gençlere üniversite çağında projelerini girişime dönüştürme imkanı sağladıklarını vurgulayan Kacır, bu noktada öğrencilere Bakanlık ve TÜBİTAK'ın sayfalarını takip etmelerini önerdi.

Kacır, Türkiye'deki genç nüfusun yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıyla gerçekleştirilebilmesindeki en büyük itici gücün gençlerimiz olacağını biliyorum. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, bilim merkezleriyle, teknoloji festivalleriyle, gençlik merkezleriyle buluşturdukça, bu ülkeden daha nice 'Selçuk Bayraktar'lar, 'Aziz Sancar'lar çıkacak."

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın bu konudaki sözlerine atıfta bulunan Kacır, gençlerden pes etmemelerini, ilgili oldukları konuları yakından takip etmelerini, asla vazgeçmemelerini ve önce kendileri, sonra aileleri ve ülkeleri için çalışmalarını istedi.

Kacır, yeni Togg'ları, İMECE'leri, Altay'ları, Gökbey'leri, Anka'ları, Yeni Bayraktar TB-2'leri, Kızılelma'ları, yeni Hürjet'leri, Kaan'ları gençlerin tasarlayacağını dile getirerek, "Sizler yapacaksınız. 'Yapamazsanız' diyenlere inat daha çok çalışacak ve başaracaksınız. Sizler geleceğin Türkiye'sinin dünyadaki konumunu belirleyeceksiniz. Biz sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.