İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2287
  • EURO
    34,7806
  • ALTIN
    2457.49
  • BIST100
    10331.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır sanayi üretim endeksini değerlendirdi
Güncel

Bakan Kacır sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti' dedi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Bakan Kacır sanayi üretim endeksini değerlendirdi
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış gösterdiğini bildirerek, "En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 ile artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayinin çarklarının hız kesmeden dönmeye devam ettiğine işaret eden Kacır, martta sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,3 artış gösterdiğini aktardı.

Kacır, bu artışın etkilerini de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"En fazla yükseliş yıllık yüzde 34,4 ile artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor."

  • sanayi üretimi
  • artış oranı
  • yüksek teknoloji

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.