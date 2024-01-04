Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yatırım teşvik uygulamalarına yönelik ortaya attığı iddia, itham ve karalamalara sert tepki gösterdi.
Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları vurguladı:
Karalamalara aldırmadan, Türkiye'ye değer katacak tüm yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.
Birileri Türkiye'nin yükselişine hız kazandıran, tam bağımsızlık iddiamızı güçlendiren millî projeleri halen içlerine sindirememiş olsa da; bizim yapacak çok işimiz var.
Karalamalara aldırmadan, Türkiye'ye değer katacak tüm yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 3, 2024
Birileri Türkiye'nin yükselişine hız kazandıran, tam bağımsızlık iddiamızı güçlendiren millî projeleri halen içlerine sindirememiş olsa... https://t.co/Xu7ryywBcF