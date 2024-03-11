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  • Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na: Kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip, 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu
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Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na: Kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip, 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, “Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek, İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu” dedi.

DHA11 Mart 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na: Kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip, 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Yalova'ya geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Kacır, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakanların İstanbul'a gelmesine tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kacır, "Türkiye'nin her yerinde, bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Tabii biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kendisini, hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek, İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken, İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu. Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek, İstanbul'dan bin kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken, İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Yalova Belediyesi'nin ziyaretinin ardından esnaf ziyareti de yaparak hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

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