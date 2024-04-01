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Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha güçlü adımlarla yola devam mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz.' ifadesini kullandı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha güçlü adımlarla yola devam mesajı
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının millet için hayırlı olmasını dileyen Kacır, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."

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