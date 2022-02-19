Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü enlerin projesidir

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü incelemesi sonrası basın açıklaması yaptı



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Az önce Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale Köprümüzün üzerinde genç arkadaşlarımızla birlikte yürüdük, tarihi anlara şahitlik ettik

Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metre orta açıklığı, cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir

Köprümüz tamamlanınca iki bin metre orta açıklığın üzerinde, ikiz tabliye olarak dizayn edilen ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir

1915 Çanakkale Köprüsü enlerin projesidir