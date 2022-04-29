Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde küresel oyunlarla ve içerideki piyonlarıyla mücadele ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için Burdur'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu Süleyman Demirel Havalimanı'nda Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur karşıladı. Cuma namazını Yeni Pazar Camisi'nde kılan Karaismailoğlu, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Arslantaş ile görüşen Karaismailoğlu, valilik özel defterini imzaladı. Gazi Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden ve partisinin il başkanlığı binasını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada açıklama yaptı.

'DÜNYANIN GIPTAYLA İZLEDİĞİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı dönemden geçildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Savaşlar, küresel ticaret savaşları, uluslararası kurallar, emperyal güçlerin baskıları; işte böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde küresel oyunlarla ve içerideki piyonlarıyla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 20 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerine değinen Karaismailoğlu, "Türkiye'nin on yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Projelerimizle Türkiye'mizi doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin, ülkemizin bütününü kalkındıracak, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak yatırımları hayata geçirdik" dedi.

'10,2 MİLYON LİRA TASARRUF'

Burdur'da Salda, İnsuyu Mağarası, Hacılar Höyüğü'ne; konforlu, güvenli ve kısa sürede ulaşım sağlanması için projeleri hayata geçirdiklerine değinen Bakan Karaismailoğlu, 2003'te kentte 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 219 kilometre daha geliştirerek toplamda 266 kilometreye ulaşıldığını dile getirdi. Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Ağlasun ilçesinin ulaşım standartlarını yükseltecek Antalya-Burdur Ayrımı-Taşkapı-Ağlasun yolunun yapım çalışmalarına başlayacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Sathi kaplamalı hizmet veren yolun üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yenileyeceğiz. 19 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki projede ayrıca 2 hemzemin kavşak, 40 menfez, 6 istinat duvarı, 3 derivasyon kanalı inşa edeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla zamandan 8,2 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 10,2 milyon lira tasarruf edecek, karbon emisyon miktarını 388 ton azaltacağız. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi, biz de bu sorumluluğun hakkını teslim ediyoruz. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak, o geleceği de milletimize sunduğumuz hizmetlerle dev eserlerle aydınlatacağız. Türkiye'nin tüm şehirlerini birbirine bağlamakla yetinmeyecek, dünyayı Türkiye'ye bağlayacağız. Biz, yollarımızı, geçtikleri ve ulaştıkları yerlerdeki hayatı canlandıran akarsular gibi görüyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak milletimize hizmet hedefine doğru tam yol ilerliyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.