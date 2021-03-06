Bakan Karaismailoğlu: Bu proje İstanbul'un marka değerini artıracak

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:10

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından projeye ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul tamamlandığında sinema salonları, müzeleri, sosyal alanlarıyla İstanbul için bir çekim merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, projeyle en az 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağına dikkati çekerek, "Yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefiyle de İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje kapsamında 83 bin metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

2022'nin sonlarına doğru projenin ilk etabını tamamlamayı planladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, divanhane ve eski karakol binasının bu projenin dışında olduğunu, restorasyonu ve ihyası tamamlandığında eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacağını bildirdi.

- "Yaklaşık 700 bin metre karelik bir alanı İstanbullulara kazandırmak için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, İstanbul için Haliç'in çok önemli bir yer olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyanın başkenti, göz bebeğimiz İstanbul'dayız. Bir tarafımızda Beyoğlu bir tarafımızda Fatih, sol tarafımızda Balat, arkamızda Süleymaniye, Ayasofya. Sağ tarafımızda Kulaksız Mezarlığı ve Kasımpaşa Hasköy Tüneli var, Haliç Köprüsü karşımızda. Burası eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olma yolunda hummalı bir çalışma var. Yaklaşık 700 bin metre karelik bir alanı İstanbullulara kazandırmak için çalışıyoruz."

Bakanlık olarak ülkenin her bir noktasında çok önemli ulaştırma projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bir taraftan da tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını aktardı.

- "23 tescilli eser var"

Karaismailoğlu, 1800 metrelik kıyı şeridindeki yaya, bisiklet ve yürüme yollarıyla projenin hem Beyoğlu'na hem de çevresi Kasımpaşa'ya, Hasköy'e önemli katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'un marka değerini artıracak, değerine değer kazandıracak. Diğer projelerimizde olduğu gibi bunu da en güzel şekilde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Burada 23 tescilli eser var. Bunları restore edip, İstanbullulara yaşam alanı kazandıracağız."