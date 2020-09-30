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Bakan Karaismailoğlu: Masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik.' açıklamasında bulundu.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:24
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi Vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledik. Filistinli kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzattık. Bugün de Kafkaslarda kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik." açıklamasında bulundu.

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