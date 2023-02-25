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Bakan Karaismailoğlu 24 TV'de açıkladı: Vatandaşların çadırdan konteyner kentlere transferini yarın başlatıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Bu alanda 1.815 konteyner yer alacak. Vatandaşlarımızı, çadırdan konteyner kentlere transferi dönemini yarın başlatıyoruz.' dedi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu 24 TV'de açıkladı: Vatandaşların çadırdan konteyner kentlere transferini yarın başlatıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu deprem bölgesinden 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki son durumu aktaran Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da zemin etüdlerinin yapıldığı ve şehrin kuzey kısmında sağlam bölgenin olduğunu, yaklaşık 25 bin konutun o bölgeye planlandığını belirtti.

Kamu ve TOKİ binalarının ağır hasar almadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, doğru zemin etütleri ve doğru projelerle sağlam binalara sahip olunabileceğini ve büyük afetlerde daha az etkileneceğini açıkladı.

Sosyal medyada parçalanmış yolların görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, arama kurtarma ve enkaz kaldırma işiyle uğraşan ekiplerin yollardaki hasarları hızlıca onardığını aktardı.

Karaismailoğlu, "Bazı paylaşımlarda parçalanmış yollar gösteriyorlar. Onların Karayolları Genel Müdürlüğü yollarıyla hiçbir ilgisi yok. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş ve Göksu arasında tam 11 tane tünelimiz var ve hiçbir hasar almadı. Bilime, akla uygun iş yaptığınızda hakikaten bu kadar büyük afetlerden etkilenmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Bu alanda 1.815 konteyner yer alacak. Vatandaşlarımızı, çadırdan konteyner kentlere transferi dönemini yarın başlatıyoruz." dedi.

Afetin 20. gününde depremzedelerin yaşam alanlarıyla ilgili konuşan Karaismailoğlu, "Bu alanda 1.815 konteyner yer alacak. Vatandaşlarımızı, çadırdan konteyner kentlere transferi dönemini yarın başlatıyoruz. Çamaşırhaneleri, aşevi, kreşi, sosyal marketi, psikososyal destek üniteleri ile birlikte 1.815 konteynerlik bir kent olacak." dedi.

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