Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız akarsular gibi gittikleri yerlere hayat katıyor

AA 11 Şubat 2022 Cuma 12:31 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 12:38

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Bakan Karaismailoğlu, Çamköy Mahallesi'ndeki Karayolları Kontrol Şefliği'nde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu tarafından karşılandı.

Karaismailoğlu, Düzce-Akçakoca Devlet Yolu ve Çevre Yolu projelerine ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda bütünsel kalkınma hedefiyle önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, 2003 yılından itibaren ülkede başlatılan kara, hava, demir ve deniz yolu ile haberleşme hamleleri sayesinde Cumhuriyetin 100. yılının eşiğinde ulaşım ve haberleşmede Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde ülke genelinde yaptıkları yaklaşık 1 trilyon 169 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde kara yolu yatırımlarının 711 milyar lirayla en büyük payı aldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"2002 yılı itibarıyla ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızı 3 bin 532 kilometreye, kara yollarındaki tünel uzunluğunu da 50 kilometreden alıp 12 kat artışla 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını da 724 kilometreye ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Kara yolu yatırımlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde hedefimiz, otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye çıkarmak."

Başkaları gibi sadece kendi geleceklerini önemsemediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Ne dediklerini bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyasi ikballeri için Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz. Milletimiz bugüne dek bu boş sözlere kanmadı. Bundan sonra da arzu ettikleri kargaşaya izin vermeyecektir. Bizim milletimiz ve devletimiz hep yan yana, hep omuz omuzadır. Kimsenin gücü birlikteliğimizi bozmaya yetmez." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Cumhur İttifakı olarak ülkenin kalkınması, istihdam yaratılması ve ekonomisinin büyümesi için projeler ürettiklerini, eser siyaseti yaptıklarını vurguladı.

"Türkiye yerinde saysın" diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin umutlarını boşa çıkaracağız. Artık Türkiye bir avuç insan için çalışanların, çıkarcıların ülkesi değil, 84 milyonun Türkiye'sidir. Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projelerini hayata geçirdiysek yarın da yeni projeleri milletimizin hizmetine sunmaya, her daim en iyisini üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülke genelindeki bu büyük yatırım hamlesinden Düzce'nin de hak ettiği payı aldığını dile getirerek, kentte yapılan yatırımlardan bahsetti.

Düzce genelinde yürütülen 6 kara yolu yatırımının proje bedelinin 859 milyon lirayı bulduğunu belirten Karaismailoğlu, incelemelerde bulundukları Düzce Çevre Yolu kesiminin de Düzce-Akçakoca Devlet Yolu Onarım İşi'nin önemli bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Projeyle 50,5 kilometrelik bölünmüş yol onarımı yaptıklarını, bu şekilde hat üzerinde trafik güvenliği ve sürüş konforunu artırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, ihale kapsamında Gümüşova ilçesi Bağdat Caddesi D-100 kara yolu bağlantısında alt geçit çalışmalarına başladıklarını, bu yıl da çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Düzce Kuzey Çevre Yolu'nun 14 kilometrelik birinci kısmını tamamlayıp trafiğe açtıklarını, ikinci kısmın yapım ihalesini de 2022 yılı yatırım programı dahilinde gerçekleştireceklerini söyledi.

- "BİZİM MİLLET SEVDASINDAN, TÜRKİYE SEVDASINDAN BAŞKA SEVDAMIZ YOK"

Bir diğer kara yolu projesinin de Düzce-Akçakoca Ayrımı-Yığılca Yolu olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yolun, Düzce ilindeki uzunluğu 40 kilometredir. Projenin 23,5 kilometresini tamamlamıştık. Yeni ihale kapsamında 7,5 kilometrelik Düzce-Yığılca yoluyla birlikte 9 kilometrelik Yığılca-Alaplı yolu olmak üzere 16,5 kilometrelik yolu hizmete alacağız. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden projemiz kapsamında ayrıca, toplam uzunluğu 312 metreyi bulan 2 adet de viyadük yer alıyor. Düzce'de sürdürdüğümüz bir diğer kara yolu projesi de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Yeniçağ Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerdeki üst yapı çalışmalarıdır. Bunun yanında ayrıca, Tarihi Akköprü, Dağkaya, Akbaş, Konuralp, Kavuncu, Karabekir ve Göynük Menfez köprülerinin restorasyon işlerini yürütüyoruz. Tabak Deresi üzerinde yer alan tarihi Konuralp Köprüsü'nün restorasyon uygulamasını bu yıl tamamlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, halkın suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi bildiğini, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi gördüğünü vurgulayarak, "Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Yollarımız tıpkı akarsular gibi gittikleri yerlere hayat katıyor. Geçtikleri bölgelerdeki üretimi, istihdamı, ticareti, kültürü, eğitimi ve sanat yaşamını canlandırıyor. Çok değerli halkımızın gönlüne giden yolları inşa ediyoruz. Halka hizmeti 'Hakka hizmet' aşkıyla yapan hükümetlerimiz, her zaman ve her şartta halkımızın yanında ve yanı başında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.