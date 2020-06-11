İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Karaismailoglu: Yurt dışı uçuşlar kontrollü biçimde başlatıldı
Güncel

Bakan Karaismailoglu: Yurt dışı uçuşlar kontrollü biçimde başlatıldı

Bakan Karaismailoglu: 'Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır'

11 Haziran 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:14
ABONE OL

TBMM'de CHP klasiği: Adeta saklambaç oynuyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.