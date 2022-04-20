Bakan Kasapoğlu: Bu ülkenin yarınlarına dair çok büyük hayallerimiz var

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Elazığ'a yönelik "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bazı ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve diğer ilgililer yer aldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, Elazığ için önemli gençlik ve spor yatırımları yapacaklarını söyledi.

2002 öncesi Elazığ'da sadece bir spor tesisi olduğunu ve bu sayıyı 27'ye, bir yurt varken 7'ye, hiç gençlik merkezi yokken bu sayıyı da 2'ye çıkardıklarını dile getiren Kasapoğlu, bu protokolle gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını ifade etti.

Gençlere tesisleri dolu dolu kullanmaları tavsiyesinde bulunan Kasapoğlu, ihtiyaç ve gereken neyse yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, hizmet odaklı siyasetin güçlü bir şekilde vatandaş nezdinde karşılık bulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa, onları yine birlikte inşa etmeye, hizmetin gereğini birlikte yapmaya devam edeceğiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hangi vilayete, hangi ilçeye, köylere kadar giderseniz, son 20 yılda inşa edilmiş gençlik ve spor yatırımları görürsünüz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu ülkenin gençleri ve evlatlarına verdiği ehemmiyeti görürsünüz. Onlar en iyi imkanlara kavuşsun diye ortaya koyduğu o şanlı mücadeleyi görürsünüz. Anadolu'nun çocuklarının o gözündeki ışığı birlikte çoğaltacağız. Çünkü bizim bu ülkenin yarınlarına dair çok büyük hayallerimiz var. Bizim bu ülkenin birbirinden kıymetli, pırıl pırıl gençleri için boşa harcayacak bir saniyemiz dahi yok."

Konuşmanın ardından Kasapoğlu, gençler ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Elazığ'a yapılacak yatırımlar

Protokol kapsamında Elazığ'a, bir İpek Yolu Uluslararası Gençlik Çalışmaları Merkezi Kompleksi, bir 8 kulvarlı sentetik yüzeyli atletizm pisti, 4'lü tip soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün ve aydınlatması, bir 3 poligonlu trap skeet atış alanı, 4'lü soyunma odası ve tel örgüsü, 3 mevcut nizami futbol sahası, soyunma odası, tribün ve aydınlatması, 3 tane 250 seyircili spor salonu, 3 spor salonu, bir gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol, 5 mini basketbol sahası, bir kapalı tenis kortu inşa edilip, 100 basketbol potası ve 6 spor tesisinin bakım onarımı yapılacak.



