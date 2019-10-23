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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
 
"Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybolseverlere keyifli ve rekabeti yüksek bir karşılaşma izletti. Mücadelenin sonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Sahada, Türk voleybolunun iki güzide kulübünün centilmence ve fair play ruhuna yakışır şekilde mücadele etmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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