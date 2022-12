Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır anlayışıyla çalışıyoruz

Sancaktepe'de yapılan fitness salonları ve Abdurrahman Gazi Kitap Kafe'nin açılış töreninde, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile protokol üyeleri de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında yükselttikleri hizmet siyasetini, yeni tesisler ve projelerle daha yukarıya taşımanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Tesisleşme yolunda belediyelerin önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sancaktepe Belediyesi ile yaptığımız iş birliğinin meyvelerini birlikte toplayacağız. Bakanlık olarak genç ve kadın odaklı hizmet siyasetimizle birlikte ülkemizdeki spor çıtasını, halkımızın spora erişimini daha yukarılara taşımanın heyecanını yaşıyoruz. 2022 yılında uluslararası arenada 5 bin 279 madalya kazandık. Bu, Türk bayrağını, al sancağı yükselten bir başarı hikayesinin mutluluk tablosudur. Gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu açacağımız tesislerden yetişecek gençler bu çıtayı daha yukarılara taşıyacaklar ve bu ülkenin gururu olmaya devam edecekler." diye konuştu.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Sancaktepe'de de hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bakanlık olarak 500'e yakın gençlik merkezimiz var. 300'den fazla genç ofisimiz var. Bu, 'Gençler neredeyse biz oradayız.' anlayışının ürünü bir çalışma. Bunu her geçen gün arttırmanın mücadelesini veriyoruz. 'Gençlerimiz her şeyin en güzeline layık.' anlayışıyla çalışıyoruz. Hizmetkar bir yönetim anlayışıyla 85 milyonun emrindeyiz. Yeter ki vatandaşlarımız tesisleri dolu dolu kullansın." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son 21 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da çok güçlü devrimler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birileri temel atmama törenleri gerçekleştirdi. Onlar aynı yolda yürümeye devam edecek. Milletimizin duygularını, algı operasyonlarıyla istismar etmeye kalkacaklar. Ama bu aziz millet bugüne kadar hiçbir operasyona prim vermediği gibi, demokrasinin ve millet iradesinin karşısındaki hiçbir gücün de emellerini gerçekleştirmesine razı olmadı. Bu millet, milli iradenin yanında yer aldı, demokrasinin yanında yer aldı, kendisine hizmet eden iktidarın, kendisine hizmet eden fikrin yanında yer aldı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı. İnanıyorum ki 2023'te de İstanbul'umuz, İstanbul'umuzun ilçeleri, Türkiye en güçlü şekilde milli iradeden, Cumhur İttifakı'ndan yana olan tavrını sandıkları patlatarak tüm dünyaya haykıracak."

Bakan Kasapoğlu, dünyanın en güçlü burs ve kredi altyapısını sunduklarını dile getirerek, "Başkaları yine bunları istismar etmeye çalışıyor. Ama bugüne kadar başaramadıkları gibi, bu istismarları hiçbir şekilde başarıyla neticelenmeyecek." şeklinde görüş belirtti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, fitness salonları ve Abdurrahman Gazi Kitap Kafe'de incelemelerde bulundu.