Bakan Kasapoğlu: Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu bir süredir gündemi meşgul eden KYK borçları ile ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARIMIZIN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL, VİZYONUN ÜRÜNÜ"

Uluslararası faaliyetlerdeki başarılara, alandaki yatırımlara ve gençlerin spora ilgisinin artmasına değinen Kasapoğlu "Spora herkesin ulaşabilir olmasını istiyoruz. Sporda daha ilerisi ilk hedef. 60'dan fazla branşı destekleyen bir sistemimiz var. Her geçen gün yeni başarı tabloları bizi gururlandırıyor. Gerek tesisleşme gerekse işbirlikleri, uluslararası müsabakalarda başarılar çok ciddi gelişmeler. Akademisyenler ve üniversiteler ile önemli çalışmalarımız var. Başarıların hiçbiri tesadüf değil, vizyonun ürünü. Büyük adımlar attık adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz. 2022 yılını hareket yılı ilan ettik. Sporu fırsat eşitliği açısından önemli bir imkan görüyoruz. Hem sportif başarıda hem tabana yayılmasında gerekli. Sporcu destek programlarımız var, burslarımız var. Yeni açılımları da destekliyoruz, çok dinamik bir konu. Spordaki yeteneklerimiz bizzat takip ederek, önlerini açarak tesadüfen değil destekleyerek keşfedeceğiz. Türkiye bir basketbol ülkesi olacak. Biz sporda fırsat eşitliğine inanıyoruz. Cudi Cup gibi organizasyonlar yapıyoruz. Cudi Cup fırsat eşitliğinde önemli bir noktayı gösteriyor. 7 ayda 2 bin 632 madalya kazanıldı. Önemli bir aşamadır. Çok ciddi bir artış. Ve 38 farklı branş. Artık bir kaç branş yok. Okçuluktan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe kadar çok geniş bir yelpaze var ve bu yelpazeyi de büyüteceğiz. Olimpiyatlar da bunu gördük. Gelişimi gördük. Aldığımız madalyaları gördük. Kıl payı kaçırılan madalyaları gördük." açıklamalarında bulundu.