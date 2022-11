Bakan Kasapoğlu: Türkiye artık lider ülke

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Spor altyapısında devrim gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Sporun tabana yayıldığı spor kültürünün güçlendiği yaygınlaştığı her yaştan herkesin kadını erkeği, genci, yaşlısı, engellisi ile spor yaptığı tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı koştuğumuz süreçten geçiyoruz. Türkiye'deki spor altyapısının son 21 yıldaki gelişimi adeta bir devrimi gerçekleştiriyoruz. Altyapının sayesinde sporcu profilimizi de pek çok branşta artıran performansı da ortaya koyduk. Spora yönlendirme ve keşfetme projemiz, 6 milyondan fazla gencimizin ölçümlerini gerçekleştirdik. İlkokuldan mezun olmadan her çocuğun mutlaka bir branşı öğrenmesine yönelik önemli adım attık. İlkokullarda antrenörlerimiz aktif olarak görev alıyor. Milli sporcu bursumuz başarılarının üniversitelerde özel ve ve vakıf okullarında yüzde yüz burslu okumaları önemli bir devrim. Yüzme en temel branşlardan biri. Yüzmedeki adımlarımız, devasa tesis altyapısı var. 21 yıldaki spor devriminin en önemli unsur olan tesis altyapısının önemli kısmı yüzmede. Son 3 yılda pandemiye rağmen 5 milyon kişiye yüzme öğrettik. 2017'de 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon. Diğer alandaki seferberliklerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE ARTIK LİDER ÜLKE"

Kasapoğlu, Türkiye'nin artık lider ülke olduğunun altını çizerek, "Sporu birkaç branştan ibaret olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktan, eğitime, altyapı ulaştırmaya ekonomiye her alanda iddiası var. İddiamızı sporda da en yukarılara koyduğumuz gibi bir yandan da iddialarımızı gerçek ediyoruz. Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem de yeni hedefler ile yola devam ediyoruz. Son 4 yılda 20 bine yakın madalyamız var. 19 bin 620 uluslararası madalyamız. Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Artık Türkiye'nin her branşta iddiası var. Daha önce temsilci gönderemediğimiz branşlarda en yukarı oynayan bir iddiamız var. Kitle sporunda performans sporunda spor endüstrisinde zincir halkaları gibi Türk sporundaki reformları ekleyerek markamızı büyüttük" ifadelerini kullandı.