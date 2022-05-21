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Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu belirterek, 'Yurt kapasitemiz talebin üstünde. Şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş' dedi.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim yurtlarında doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. İlk süreçlerde öğrencilerin gençlik dönemi 'birkaç ay yurtta kalayım, sonra duruma bakarım' mantığı genellikle olan bir şey. Ama şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş. Bazı günlerde YÖK kontenjanı artırıyor; o zaman talep artıyor, ona göre ihtiyaca göre gereken aksiyonu alıyoruz. Ama altyapımızın bu anlamda çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, '8 milyon öğrencimiz var, 8 milyon kapasitemiz olması lazım' mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Zaten talep belli. Geçtiğimiz yıl 600 binler civarında bir talep vardı. Onu en güzel şekilde yönettik. Yurtlarla ilgili hizmet politikamız ve standartlarımız her geçen gün artıyor. Kapasiteyi ihtiyacı göre; çünkü ihtiyaç olmayan yere yurt yapmak makul değil, güçlendiriyoruz" dedi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
  • yükseköğretim
  • yurt

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