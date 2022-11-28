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Bakan Kirişci'den 81 ilin belediye başkanına su seferberliği mektubu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 81 ilin belediye başkanını 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde başlatacakları “Su Verimliliği Seferberliği”ne davet etti.

IHA28 Kasım 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Bakan Kirişci'den 81 ilin belediye başkanına su seferberliği mektubu
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Tüm illerin belediye başkanlarına su seferberliği mektubu gönderen Bakan Kirişci, su stresi altındaki Türkiye'de atılması gereken etkili adımlar konusunda belediyelere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Kirişci, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Değerli Belediye Başkanım, su en önemli hayat kaynaklarımızdan biridir. Canlı yaşamının devamı, yeterli ve temiz su kaynaklarının korunmasına bağlıdır. Su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ilan ettiği hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem taşımaktadır. Yapılan projeksiyonlar, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin su kaynaklarının, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceğini ortaya koymaktadır. Su stresi altındaki ülkemizde atılması gereken etkili adımlar konusunda, belediyelerimize de büyük görevler düşmektedir. Kıymetli başkanım, ülkemizde, kaynaktan çekilen suyun önemli bir bölümü son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kaybolmaktadır. Ülke genelinde ortalama su kayıp oranının yüzde 33,54 olduğu göz önüne alındığında, Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması, belediyelerimiz tarafından bu oranın süreç içinde yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiği ortadadır. Bunu sağladığımız takdirde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir. Belediyelerimizin, şebekelerdeki kayıpların önlenmesi, kaynakların korunması, gelir getirmeyen suyun azaltılması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması konularında yürütecekleri çalışmalar, yerleşim birimlerimizin su bütçesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır."

Bu tedbirler sayesinde hem ekolojik sistemin korunması hem de ekonomik kayıpların önlenmesinin mümkün hale geleceğini belirten Bakan Kurum, "Bu minvalde, bakanlığımızca 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatılması kararı alınmıştır. Yürüteceğimiz çalışmalarla su tüketen her kesimden vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Değerli başkanım, ülkemizin kaynaklarının korunmasına yönelik 'suda sıfır israf' ilkesiyle hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağınızdan hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kampanyamıza ilgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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