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Bakan Koca: 159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya'dayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 159 sağlık çalışanının tam donanımlı sahra hastanesi ile Libya halkının yanında olduğunu belirtti.

IHA16 Eylül 2023 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
Bakan Koca: 159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya'dayız
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Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'den yardım gitmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya'dayız. 148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya'ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından TCG Osmangazi gemisinin Libya'ya yardım götürmek için İzmir'den hareket ettiğini açıkladı.

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