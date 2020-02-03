03.02.2020 15:11 - Güncelleme: 03.02.2020 15:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs ve tedbirler ile ilgili gerçekleştirilen 7. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"(İdlib'deki saldırı) İlk belirlemelere göre durumu ağır olan bir yaralı askerimiz yok.

(Koronavirüs) Vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3612e çıktı.

Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık.

Uzak doğu uçuşlarında termal kamera uygulanacak."

Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.



Bakan Koca, (Vuhan'dan getirilenler) Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.