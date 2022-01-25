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Bakan Koca, Azize Çelik ve Emine Kuştepe'yi kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminde enkazdan eşi ve çocuklarıyla yaralı kurtarılan Azize Çelik ve onunla telefonda görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti.

DHA25 Ocak 2022 Salı 21:43 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 21:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminin 2'nci yılında enkaz alanından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile akıllara kazınan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti. Bakan Koca, gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"24 Ocak 2020 Elazığ depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtulan Azize Çelik Hanım ziyaretimize gelme inceliğini gösterdi. Enkaz altındaki Çelik ailesiyle telefon görüşmesi yapan gururumuz, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile. Sizlere selamları var."

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