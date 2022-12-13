İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2022 Salı / 20 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6552
  • EURO
    19,8279
  • ALTIN
    1089.38
  • BIST100
    5256.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca duyurdu: Bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını göreceğiz
Güncel

Bakan Koca duyurdu: Bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını göreceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

IHA13 Aralık 2022 Salı 18:09 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını göreceğiz
ABONE OL

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. İlaç bulunmamasına ilişkin soruya, "Bütçede Genel Kurul'da söylemiştim. İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz" dedi. 85 yaş uygulamasına ilişkin soruya Koca, "Bu projemiz önemli bir projemiz. Özellikle yaş alan çınarlarımıza hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak, sağlık hizmet ermek istiyoruz. Bununla ilgili bir hekim arkadaşlarımızın, hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekterin olduğu birim oluşturularak 250 kişiyi bir birimin oluşturulduğu ve birimlerin ağırlıklı hastanelerde oluşturulacağı, uzaktan sağlık hizmeti içinde hekimle yaş alan çınarlarımızın iletişimde olduğu rapor ve benzeri durumlarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden verilebileceği ve hastane ortamına gelinmesi gerektiğinde yönlendirme durumunda sorumlu olacak" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da sahte doktor ile ilgili raporun tamamlandığına ilişkin soruya Koca, açıklayacaklarını ifade etti. İstismar konusunda kemik yaşına ilişkin soruşturma başlatıldığını ilişkin soruya Koca, "Konuyla ilgili konu anlatılan gibiyse, neyi konuşacağız ve biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.