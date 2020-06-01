Bakan Koca duyurdu: Dilek hemşireden acı haber

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 07:17 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 07:17

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi." ifadelerini kullandı.

Hemşire Dilek Akçabelen'in fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

- OĞLU TUNÇ'U BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLMİŞTİ



Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev Dilek Akçabelen, Kovid-19 salgını başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı.

Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.

Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi.



Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.

- BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASI YALANLANMIŞTI



Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akçabelen'in dün beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan "Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor." paylaşımında bulunmuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen beyin ölümünün gerçekleşmediği, tedavisinin mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam ettiği bildirilmişti.