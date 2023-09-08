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Bakan Koca duyurdu: Kura için tercihler alınmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını bildirdi.

AA8 Eylül 2023 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Kura için tercihler alınmaya başladı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"11 bin 623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1812 uzman hekim olmak üzere, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler bugün pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun."

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