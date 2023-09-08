Bakan Koca duyurdu: Kura için tercihler alınmaya başladı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"11 bin 623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1812 uzman hekim olmak üzere, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler bugün pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun."
11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün https://t.co/RU9rhqttgY'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2023