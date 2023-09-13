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Bakan Koca duyurdu: Libya'ya doğru yeni yardımlar yola çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yaraları sarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu gece İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile Libya'ya 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda.' dedi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Libya'ya doğru yeni yardımlar yola çıkıyor
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Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden UMKE ve UMKE ATAK ekipleri, bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

BAKAN KOCA DUYURDU: YENİ YARDIMLAR YOLA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından yeni yardımların gideceğini belirterek, "Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise, İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya'da" ifadelerini kullandı.

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