Bakan Koca güncel verileri duyurdu: Entübe edilen hasta sayısında düşüş var

12 Nisan 2020 Pazar 19:36 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 19:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 1198'e yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 3 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!"



Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ndEo8NAufH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020



