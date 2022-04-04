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Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

IHA4 Nisan 2022 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "19-25 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir her 100 bin kişide 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, Van her 100 bin kişide 7,71 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı.

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