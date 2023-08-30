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Bakan Koca: Konya'da doktora saldıran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da doktora saldıran şahsın tutuklandığını duyurdu.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 01:14 - Güncelleme:
Bakan Koca: Konya'da doktora saldıran kişi tutuklandı
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Sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, sağlıkta şiddet kapsamında kasten yaralama suçundan tutuklanarak bugün kapalı cezaevine gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

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