Bakan Koca: Konya'da doktora saldıran kişi tutuklandı

Sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, sağlıkta şiddet kapsamında kasten yaralama suçundan tutuklanarak bugün kapalı cezaevine gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, sağlıkta şiddet kapsamında kasten yaralama suçundan tutuklanarak bugün kapalı cezaevine... https://t.co/lOoY3Q0zT7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2023