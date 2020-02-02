AA 02.02.2020 16:09 - Güncelleme: 02.02.2020 16:39

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki altıncı kez toplandı. Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır.



(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz.

(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır.

Tahliye ettiğimiz vatandaşlarda hastalık belirtisi yoktur. Tahliye edilenlerde riski sıfırlamak için 14 gün takibini yapacağız. 14 gün sonra günlük hayatlarına dönecekler. Her biri ayrı izole odalarda kalmakta.

Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim.

Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak.

(Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz.