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Bakan Koca: Motosiklet ambulanslarımız görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 motosiklet ambulans ve 142 personelin trafiğin yoğun olduğu noktalarda hastalara hızla ulaşabildiğini bildirdi.

9 Temmuz 2023 Pazar 01:11 - Güncelleme:
Bakan Koca: Motosiklet ambulanslarımız görev başında
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından ülke genelinde 60 motosiklet ambulans ve 142 personelle trafiğin yoğun olduğu noktalarda acil durumdaki hastalara hızla ulaşıldığını ve motosiklet ambulansların şu an için Ankara'da 7 gün 12 saat görev başında olduğunu açıkladı.

Koca, motosiklet ambulanslarla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülke genelinde 60 MOTOSİKLET AMBULANS ve 142 personelle trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklarla park, mesire gibi alanlarda ACİL DURUMDAKİ hastalara dakikalar içerisinde ulaşabiliyoruz. Ankara'da motosiklet ambulanslarımız 7 gün 12 saat görev başında.

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