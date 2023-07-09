Bakan Koca: Motosiklet ambulanslarımız görev başında

Bakan Koca, sosyal medya hesabından ülke genelinde 60 motosiklet ambulans ve 142 personelle trafiğin yoğun olduğu noktalarda acil durumdaki hastalara hızla ulaşıldığını ve motosiklet ambulansların şu an için Ankara'da 7 gün 12 saat görev başında olduğunu açıkladı.
Koca, motosiklet ambulanslarla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ülke genelinde 60 MOTOSİKLET AMBULANS ve 142 personelle trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklarla park, mesire gibi alanlarda ACİL DURUMDAKİ hastalara dakikalar içerisinde ulaşabiliyoruz. Ankara'da motosiklet ambulanslarımız 7 gün 12 saat görev başında.
Ülke genelinde 60 MOTOSİKLET AMBULANS ve 142 personelle trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklarla park, mesire gibi alanlarda ACİL DURUMDAKİ hastalara dakikalar içerisinde ulaşabiliyoruz. Ankara'da motosiklet ambulanslarımız 7 gün 12 saat görev başında. pic.twitter.com/SQsZlBquwU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023