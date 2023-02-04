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Bakan Koca paylaştı: İyi örnek en iyi uyarıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, 'İyi örnek en iyi uyarıdır' dedi.

İHA4 Şubat 2023 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
Bakan Koca paylaştı: İyi örnek en iyi uyarıdır
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Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.

"SİRENİ DUYDUKLARINDA GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞ ALKIŞLANMAYA DEĞER"

Görüntüleri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek en iyi uyarıdır."

"İŞTE BİZE YAKIŞAN BU"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte ambulansa yol veren araçların görüntüsünü paylaşarak, sürücülere teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte bize yakışan bu. İstanbul'umuzda örnek bir davranışla araçlarını kenara çeken ve ambulansa yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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