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Güncel

Bakan Koca paylaştı! ''Soğan tarlasındayız''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mobil sağlık ekiplerinin, Ankara'nın Bala ilçesinde, soğan tarlalarındaki işçilere yönelik aşılama çalışmalarını anlatan videoyu paylaştı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:40
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Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik, "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız." notuyla video yayınladı.

Mobil sağlık ekiplerinin Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri Kovid-19'a karşı yerinde aşılama hizmetlerinin gösterildiği videoda, işçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Kovid-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden tüm vatandaşlara, "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin." ifadesini kullandı.

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