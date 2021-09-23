Bakan Koca paylaştı! ''Soğan tarlasındayız''

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:40

Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik, "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız." notuyla video yayınladı.

Mobil sağlık ekiplerinin Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri Kovid-19'a karşı yerinde aşılama hizmetlerinin gösterildiği videoda, işçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Kovid-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden tüm vatandaşlara, "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin." ifadesini kullandı.