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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir” dedi.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelerini kullandı.

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