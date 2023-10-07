Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelerini kullandı.
16 yaşındaki Şule'de, binde bir görülen SEREBRAL PALSİ hastalığı vardı ve zorlu yaşam mücadelesinde ayaklarından vazgeçme noktasına gelmişti. Konya Şehir Hastanesinde kendi şartlarındaki hastalar için tedavi imkânı olduğunu öğrendi. 4 ameliyatı içeren bir operasyon ve 1 yıllık... pic.twitter.com/9N3NnBdV2y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2023