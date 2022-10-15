Bakan Koca, tedavi gören yaralı madencilerin aileleriyle görüştü

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine hastanemizin yönetici hekimleriyle birlikte bilgi verdim. Hasta yakınları, kolaylıkla iletişim kurulabilecek şekilde, hastanenin özel bir kısmında ağırlanacak." ifadelerini kullandı.

Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine hastanemizin yönetici hekimleriyle birlikte bilgi verdim. Hasta yakınları, kolaylıkla iletişim kurulabilecek şekilde, hastanenin özel bir kısmında ağırlanacak. pic.twitter.com/E1Tq4M9Lzj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2022