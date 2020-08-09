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Güncel

Bakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 ile ilgili, '(Kovid-19) Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı' dedi.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 19:08 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 19:17
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Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

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