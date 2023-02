Bakan Koca: Tüm imkanları halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depremlerinde 10 ilde üç gündür ellerinden gelen her türlü mücadeleyi vermeye çalıştıklarını, zamanla yarıştıklarını ve tüm imkanlarla en çok canı kurtarmak için çabaladıklarını vurgulayan Koca, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yüreğinin bir attığına, büyük bir birlik ve kardeşlik sergilendiğine dikkati çekti.

- "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil"

Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe tablonun vahametinin de büyüdüğünü aktaran Koca, bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Bakan Koca, son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş, 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı. Gaziantep, 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı. Şanlıurfa, 304 vefat, 4 bin 663 yaralı. Diyarbakır, 212 vefat, 899 yaralı. Adana, 408 vefat, 7 bin 450 yaralı. Adıyaman, 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı. Malatya, 289 vefat, 7 bin 300 yaralı. Osmaniye, 878 vefat, 2 bin 224 yaralı. Hatay, 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı. Kilis, 74 vefat, 754 yaralı. Elazığ, 5 vefat, 379 yaralı olmak üzere an itibarıyla toplam 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti, 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı."

Koca, yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

- "Sağlık Bakanlığı tüm olanaklarıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanlığının tüm insan gücü ve alt yapı olanaklarıyla yaralıların tahliyesi ve tedavisi için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Koca, "Depremden etkilenen her ilimizde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için diğer illerin yöneticilerinden bir koordinasyon başkanı ve iki başkan yardımcısı tespit ettik. Koordinasyonu yöneticilerimizle sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye'nin dört bir yanında deprem bölgesine sevk edilen ekipler ve bölgedeki mevcut kapasiteyle birlikte şu an afet bölgesinde toplam 2 bin 101 ambulans, 296 UMKE aracı, 5 uçak ambulans, 7 helikopter ambulans ve 14 bin 429 acil sağlık personelinin görev yaptığını bildirdi.

Bölgeye diğer illerden 1859 tabip ve uzman tabip ile 6 bin 841 sağlık ve destek personelinin de geldiğini söyleyen Koca, "Dolayısıyla 10 ildeki sağlık tesislerimizde ilave olarak 17 bin 929'u hekim ve 111 bin 486'sı sağlık personeli olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor." diye konuştu.

- Hava ambulanslarıyla yapılan sevkler

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar afet bölgelerinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralı vatandaşlardan tedavisi ilgili bölgede tamamlanamayacak olanları hava ambulanslarıyla sevk ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaralılarımızdan hava ambulanslarıyla 1500'e yakın, kara ambulanslarımızla 13 bin 370, Milli Savunma Bakanlığımızın TCG İskenderun gemisiyle ise 3 seferde 327 yaralımızın ve yakınlarının naklini sağladık. Tüm bölgede 77 acil müdahale ünitesi ve sahra çadırı kurduk. Bölgeye şu ana kadar 3 uçak, 1 helikopter, 76 tır, 39 kamyon, 38 araç dolusu ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi. 17 tır, 15 ambulans, 12 kamyon, 25 araç, 1 minibüs dolusu ilaç ve tıbbi malzeme ise ulaşmak üzere."

- "Tüm imkanları afetten zarar gören halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız"

Bakan Koca, görev yapan tüm sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere seyyar çadırlar ve mutfaklar kurulduğunu, bölgede sağlıkla ilgili tüm talepleri karşılama çabasında olduklarını söyledi.

Gönüllü olarak bölgeye gelen sağlık çalışanlarına, kendi imkanlarıyla yardım malzemesi gönderen, getiren, gönüllü olarak arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan vatandaşlara teşekkürlerini ileten Koca, "Ne büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk, zor günde kenetlenerek, devlet ve millet olarak eldeki tüm imkanları afetten zarar gören halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız. Bundan sonra yardım göndermek isteyen kişi ve kurumların planlamalarını, Bakanlığımız ve valilikle irtibatlı yürütmelerini özellikle rica ediyorum." dedi.

Vatandaşların deprem sonrası hastanelerde tedavi gören birinci ve ikinci derece yakınlarının bilgilerine e-Nabız uygulaması üzerinden ulaşabileceğini anımsatan Koca, ayrıca il sağlık müdürlüklerinin bilgilendirme hatlarından da bilgi alınabileceğini ifade etti.

- "Tır ve konteyner eczanelerin sayılarını hızla arttıracağız"

Bakan Koca, yaralılar için psikolojik desteğin de başlatıldığını belirterek, kimliksiz hastaların kimlik tespitini yapmak ve yakınlarına ulaşmak için ekiplerin kurulduğunu söyledi.

Koca, "Kronik hastalığı olan depremzedelerimiz raporlu ilaçlarını eczanelerden ücretsiz temin edebilirler. 5 ilde farklı noktalarda kurulan tır ve konteyner eczaneler hizmete başladı ve sayılarını hızla arttırıyor olacağız. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu ilaçları Sahra Hastanelerimizden de temin edebilecekler." açıklamasında bulundu.

- Deprem bölgesindeki hastanelerin durumu

Deprem bölgesindeki hastanelerin durumuna ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını, ayrıca Adıyaman'da 2 sahra hastanesi, 13 sahra çadırında yıkımın gerçekleştiği alanların yakınında sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Koca, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Yörük Selim Devlet Hastanelerinin kullanılmayan alanlarının kullanımı açılması yönünde çalışmalar yapıldığını, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin altyapı eksiklikleri giderildiğini, acil servis yanında yataklı tedavi servisleri ve yoğun bakımların faaliyete geçirildiğini anlatarak, Yörük Selim Hastanesi'nde açık olan acil servisin dışındaki servisler ve yoğun bakımların da faaliyete geçirildiğini aktardı.

Artvin Devlet Hastanesinin acil servis dışında kullanılmayan diğer servisleri ve yoğun bakımlarının bugün itibarıyla faaliyete alındığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Göksun Devlet Hastanesi'nin bahçesinde acil müdahale çadırıyla sağlık hizmeti veriliyor. Pazarcık Devlet Hastanesi'nde acil müdahale çadırında, Pazarcık ilçesi Seher ve Türkoğlu hastanelerinin ise acil müdahale çadırında sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesinde kurulan sahra hastanesinde hizmet verilerek, ileri müdahale gerektiren hastalar il dışına sevk ediliyor.

Hatay'da üniversite hastanesi bugünden itibaren daha yoğun, aktif faaliyete başlamış oldu. Aynı şekilde üniversite hastanesinin bahçesinde 6 sahra ünitesi hizmet veriyor. Bu sebeple Hatay'dan diğer illere yaralı sevklerimiz de azalmaya başladı. Dörtyol ve Reyhanlı devlet hastanelerimizin kapasitesini 420 yataktan 680 yatağa çıkardık. Her türlü sağlık hizmeti bu iki hastanemizde veriliyor. Kısa süre önce açılan 150 yataklı Samandağ Hastanemiz de aktif devrede. Kırıkhan'da hastanemiz hasarlı, hastane bahçesine sahra hastanesi ünitelerimizi kurarak acil vakalara hizmet veriyoruz. Arsuz'da 65 yataklı hastanemiz hasarlı, acil hastalarımız ilk müdahale yapılarak bölge hastanelerine sevk ediliyor. Ayrıca burada da sahra hastanemiz kuruluyor, Arsuz'daki yeni hastanemizin yapımı tamamlandı, yakın zamanda hasta kabulüne başlamak üzere çalışıyoruz."

Belen'de entegre hastanenin faaliyete hazırlandığını, Hassa Devlet Hastanesinin eski binasının kullanılamaz durumda olduğunu, inşaatı devam eden yeni binanın acil servisinin ise hizmete açıldığını aktaran Koca, İskenderun Hastanesi'nin eski SSK yerleşkesinde A Blok'un kullanılamaz durumda olduğunu, 300 yataklı kadın doğum ek binasının ise hizmetine devam ettiğini anlattı.

- "Devletimiz tüm imkanlarıyla burada"

Koca, acil hastalar için 5 sahra hastanesi ünitesi kurulduğunu, ayrıca tam teşekküllü ameliyatların da yapılabildiği sahra hastanesinin hizmet verdiğini, kısmen hasarlı olan Altınözü Hastanesinde acil hastalar için sahra hastanesinin bulunduğunu, riskli hastaların hızla sevk edildiğini dile getirdi.

Devletin bu felaketin yaralarını sarabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin varlığını ve desteğini her an hissediyoruz, milletimizin yüreğinin afet bölgesinde attığını emin olun hissediyoruz. Enkazı kaldıracak, yaralarımızı saracak olan bizleriz. Bu aziz millet birlik olduğunda her zorluğun üstesinden gelir. Milletimizden dualarını eksik etmemelerini, devletimizin tüm imkanlarıyla burada olduğunu bilmelerini isterim. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin, devletimiz de milletimiz de var olsun."