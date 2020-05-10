Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların evde kalarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine büyük destek verdiklerini belirterek, "Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 pandemi sürecinde, uzun süre sonra bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik paylaşımda bulundu.
65 yaş üzerindekilerin evde kalarak koronavirüsle mücadeleye büyük destek verdiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin."
Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin! pic.twitter.com/FmUgqfHPnC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020