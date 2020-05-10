İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj: Beklenen gün geldi
Güncel

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj: Beklenen gün geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sosyal medyadan seslenerek, 'Beklenen gün geldi. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin' mesajını paylaştı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:29
ABONE OL

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların evde kalarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine büyük destek verdiklerini belirterek, "Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 pandemi sürecinde, uzun süre sonra bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik paylaşımda bulundu.

65 yaş üzerindekilerin evde kalarak koronavirüsle mücadeleye büyük destek verdiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin."

Yozgat'ta vidanjörün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.