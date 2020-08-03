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Bakan Koca'dan ciddi Kovid-19 uyarısı: Endişe duyuyoruz!

Bakan Koca 'Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı.' dedi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:45
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Bakan Koca "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı." dedi.

Bakan Koca "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

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