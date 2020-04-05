Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" dedi. Bakan Koca, daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.