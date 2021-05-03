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Güncel

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca, 'Sinovac aşısının tedariğinde olumlu gelişmeler var. Aşı programını hızlandıracağız' dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi. Vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Aşılama programına uyum da ele aldığımız konular arasındaydı.

Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir.

Kısıtlamalar uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayramdan sonra öngörülebilir bir iyileşme yaşanacak.

Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek.

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