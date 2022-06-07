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Bakan Koca'dan Özdağ'a sert tepki: Nezaketsizlik düzeltme değildir!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümit Özdağ'ın kendisiyle yaşadığı diyalog üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına sert tepki gösterdi. Bakan Koca, 'Düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!' dedi.

7 Haziran 2022 Salı 19:35 - Güncelleme:
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Irkçı politika ve söylemleriyle bilinen Ümit Özdağ Reyhanlı'da çalışan doktorlarla ilgili ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı konusunda kendisini arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken attığı tweetle Bakan Koca'nın tepkisini çekti.

"NEZAKETSİZLİK DÜZELTME DEĞİLDİR"

Koca, yaptığı açıklamada "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

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